Huawei представила достойную замену Wi-Fi и Bluetooth

Китайская компания Huawei на своём сайте объявила о создании технологии беспроводного соединения малого радиуса действия — NearLink. По словам компании, технология способна заменить Wi-Fi и Bluetooth.

У NearLink в сравнении с традиционными беспроводными соединениями энергопотребление на 60% ниже, скорость в шесть раз выше, а задержка в 30 раз меньше. Huawei подчеркнула, что радиус действия NearLink выше в два раза.

Эта технология объединяет коллективное сотрудничество более 300 ведущих предприятий и учреждений в стране и за рубежом.

Nearlink можно использовать как на смартфонах и ПК, так и для бытовой электроники в «умных» домах. Также предусматривается использование в автомобилях и в промышленном интеллектуальном производстве.