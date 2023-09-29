Marvel начала производство фильма «Люди Икс» — премьера ещё не скоро

Журналисты издания Deadline сообщили, что Marvel начала производство новых «Людей Икс». В течение осени компания будет искать сценариста для будущей картины.

Источники Deadline ожидают, что решение о назначении человека на данную должность примут ближе к началу 2024 года. Никакие подробности грядущей ленты пока не раскрываются. У новых «Людей Икс» нет даже приблизительных сроков выхода.

Самый первый полнометражный фильм о команде сверхлюдей вышел в далёком 2000 году. Режиссёром первых «Людей Икс» выступил Брайан Сингер.

Также в конце весны инсайдер CanWeGetSomeToast рассказал, что в «Дэдпуле 3» появятся члены Людей Икс из старых фильмов, а именно: Циклоп в исполнении Джеймса Марсдена, Шторм в исполнении Холли Берри и Джин Грей, к роли которой вернётся Фамке Янссен