«Мстителей» снимут с продажи уже сегодня

30 сентября игру «Мстители» снимут с продажи во всех цифровых магазинах. Несмотря на это, тайтл останется в библиотеке тех пользователей, которые ранее успели его приобрести.

Фото: Steam

На данный момент в Steam «Мстителей» продают со скидкой 90% — это последняя возможность заполучить игру на аккаунт. Даже после снятия с продаж мультиплеерный режим продолжит функционировать, однако наверняка его тоже отключат в скором времени.

Разработчики из студии Crystal Dynamics заявили о прекращении поддержки проекта ещё в январе. Последний апдейт для «Мстителей» вышел в конце марта. Обновление привнесло в тайтл ряд важных изменений — авторы сократили время гринда, усилили старых героев и сделали весь ассортимент внутриигрового магазина полностью бесплатным