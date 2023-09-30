Авторы Starfield обещают поддерживать игру как минимум пять лет

На этой неделе глава Bethesda Тодд Говард принял участие в подкасте Game Makers Notebook. В ходе него разработчик заявил, что студия собирается поддерживать Starfield как минимум пять лет.

Видео доступно на YouTube-канале Academy of Interactive Arts & Sciences. Права на видео принадлежат Academy of Interactive Arts & Sciences.

По словам Говарда, Bethesda хочет сохранить активную фанатскую базу, поэтому в течение этого времени будет выпускать для игры обновления и другой дополнительный контент.

Одна из вещей, которую мы поняли после выпуска предыдущих тайтлов, — это то, что люди хотят играть в них на протяжении долгого времени.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Игра также есть в сервисе Game Pass.