Вражеские корабли в Starfield сделали глупыми ради игроков
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Геймдиректор Starfield Тодд Говард рассказал, как команда создавала космические бои в Starfield. Разработчик затронул, как именно Bethesda работала над искусственным интеллектом противников на кораблях.
По словам Говарда, поначалу команда сделала ИИ очень умным и продвинутым, из-за чего было очень сложно победить их в схватке. Потом было принято решение намеренно сделать глупым, чтобы у геймеров был интерес.
ИИ нужно было сделать очень глупым. Вражеские корабли должны летать, поворачиваться к игроку и предлагать: «Эй, игрок, постреляй в меня немного». Как только мы определились с темпом и движением врагов, всё сразу же заработало.
Ещё Говард отметил, что при разработке космических сражений команда сильно вдохновлялась игрой FTL: Faster Than Light. Из неё разработчику пришла идея с механикой распределения энергии по кораблю.
Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Игра есть в Game Pass.
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