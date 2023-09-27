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Вражеские корабли в Starfield сделали глупыми ради игроков

Вражеские корабли в Starfield сделали глупыми ради игроков
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Геймдиректор Starfield Тодд Говард рассказал, как команда создавала космические бои в Starfield. Разработчик затронул, как именно Bethesda работала над искусственным интеллектом противников на кораблях.

По словам Говарда, поначалу команда сделала ИИ очень умным и продвинутым, из-за чего было очень сложно победить их в схватке. Потом было принято решение намеренно сделать глупым, чтобы у геймеров был интерес.

ИИ нужно было сделать очень глупым. Вражеские корабли должны летать, поворачиваться к игроку и предлагать: «Эй, игрок, постреляй в меня немного». Как только мы определились с темпом и движением врагов, всё сразу же заработало.

Ещё Говард отметил, что при разработке космических сражений команда сильно вдохновлялась игрой FTL: Faster Than Light. Из неё разработчику пришла идея с механикой распределения энергии по кораблю.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Игра есть в Game Pass.

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