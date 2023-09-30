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Издатель Hearts of Iron 4 и Cities: Skylines 2 скоро анонсирует свою новую игру

Издатель Hearts of Iron 4 и Cities: Skylines 2 скоро анонсирует свою новую игру
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На YouTube-канале издательства Paradox Interactive появился ролик с обратным отсчётом до премьеры. Это будет первый трейлер новой игры компании — он выйдет 2 октября.

Никакие подробности пока не раскрываются.

Видео доступно на YouTube-канале Paradox Interactive. Права на видео принадлежат Paradox Interactive.

Пару дней назад Paradox опубликовала обновлённые системные требования градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. Релиз тайтла состоится 24 октября на ПК. Версии для PS5 и Xbox Series выйдут весной 2024 года.

Также чуть больше недели назад Paradox представила тизер другой своей будущей игры — стратегии Millennia. В ней геймерам предстоит развивать своё государство на протяжении 10 тысяч лет. За этот период игрок увидит как доисторические времена, так и первый полёт человека в космос.

Больше подробностей
Издатель Hearts of Iron 4 анонсировал свою «Цивилизацию» — Millennia
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