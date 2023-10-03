Вышел стильный трейлер мультиплеера Call of Duty: Modern Warfare 3 под трек Эминема
Activision выпустила геймплейный трейлер мультиплеера в Call of Duty: Modern Warfare 3. Нарезка геймплейных кадров показывается под трек Эминема.
Ещё в ролике можно увидеть различные карты, добивания, анимации и много видов оружия.
Видео доступно на YouTube-канале Call of Duty. Права на видео принадлежат Call of Duty.
Вместе с этим роликом Activision выложила ещё один — в нём компания объявила дату проведения бета-тестирования шутера.
Когда пройдёт бета-тест шутера?
- С 6 по 7 октября пройдёт бета для предзаказавших на PS4 и PS5
- С 8 по 10 октября пройдёт бета для всех владельцев PS4 и PS5
- С 12 по 13 октября пройдёт бета для предзаказавших игру на всех платформах
- С 14 по 16 октября пройдёт бета для всех игроков на всех платформах.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Activision.
Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра выйдет с русской озвучкой и субтитрами.
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