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В Counter-Strike в сентябре сыграли 31,5 млн человек — это рекорд в истории игры

В Counter-Strike в сентябре сыграли 31,5 млн человек — это рекорд в истории игры
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Датамайнер и блогер под ником Aquarius на основе данных Valve подсчитал, сколько игроков запускали шутер Counter-Strike в отдельные месяцы, начиная с конца 2013 года.

Судя по подсчётам, ровно десять лет назад аудитория CS:GO составляла чуть более 1 млн человек. Сентябрь же 2023 года стал для Counter-Strike рекордным — за 30 дней в шутер сыграли 31,5 млн геймеров.

Фото: Aquarius

Ранее игра приближалась к таким показателям в разгар пандемии COVID-19 в мае 2020 года, а также в апреле 2021 года — тогда CS:GO привлекала более 25 млн игроков. В этом году ниже этой отметки график уже не опускается.

27 сентября вышло большое обновление для CS:GO — теперь игра называется Counter-Strike 2. Шутер получил улучшенную графику, систему тикрейта и серию небольших обновлений геймплея.

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