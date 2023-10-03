Действующие чемпионы мира Tundra Esports представили форму к The International по Dota 2

Европейский киберспортивный клуб Tundra Esports представил новый комплект спортивной формы. В нём игроки состава по Dota 2 будут защищать титул действующих чемпионов мира на The International 2023 в США.

Помимо традиционных для команды чёрного и белого цветов, на новой форме также используются узоры с различными оттенками синего и фиолетового.

С 6 октября комплект появится в продаже в клубном магазине Tundra Esports.

Фото: Tundra Esports

На чемпионат мира The Internatinal 2023 состав Tundra Esports приезжает в ранге действующего чемпиона. При этом в течение сезона коллектив не выиграл ни одного глобального турнира и будет играть на «Инте» с заменой: саппорт команды Мартин Saksa Саздов в последние месяцы испытывает серьёзные психологические проблемы.