Второй сезон сериала «Асока» уже обсуждается

Сегодня вышла финальная серия первого сезона сериала «Асока». Шоу получило хорошие оценки, но его ещё не продлили на второй сезон. Это, конечно, вопрос времени.

По информации издания Deadline, второй сезон проекта уже обговаривается. У Disney есть планы на продолжение шоу, но пока что второму сезону ещё не дали зелёный свет. Когда именно это случится, Deadline выяснить не удалось.

Сюжет сериала посвящён Асоке Тано — джедаю и бывшей ученице Энакина Скайуокера. Роль героини в шоу исполнила актриса Розарио Доусон. Вместе с ней в шоу сыграли Ларс Миккельсен, Дэвид Теннант, Рэй Стивенсон, Хейден Кристенсен и многие другие.

Посмотреть сериал «Асока» можно на Disney+, однако сервис в России не работает.