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Критики оценили второй сезон сериала «Локи» куда ниже первого

Критики оценили второй сезон сериала «Локи» куда ниже первого
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Уже совсем скоро стартует второй сезон «Локи» — одного из самых ожидаемых сериалов 2023 года. Шоу с Томом Хиддлстоном продолжит альтернативную историю Локи после кражи тессеракта в фильме «Мстители: Финал». Богу обмана предстоит ответить за свои преступления перед могущественной организацией, существующей вне пространства и времени.

Критики уже посмотрели четыре эпизода из шести и выпустили первые обзоры. В целом журналисты остались довольны увиденным, средняя оценка шоу составила 64 балла из 100. Однако это куда ниже отзывов о первом сезоне — тогда сериал оценили в 74 балла. На Rotten Tomatoes у проекта 83% положительных отзывов — у первого сезона было 93%.

Фото: Metacritic

Фото: Rotten Tomatoes

Из плюсов журналисты выделяют актёрскую игру Тома Хиддлстона, Оуэна Уилсона и звезды «Всё везде и сразу» Ке Хюи Куана, интересный сюжет и спецэффекты. Из минусов — сам Локи стал куда более предсказуемым и типичным героем Marvel, а новая команда шоураннеров как будто сама не знает, какую историю она рассказывает.

Некоторые отрывки из рецензий на второй сезон «Локи»

Несмотря на то что вокруг него колеблется мультивселенная, Локи — одна из нитей временной шкалы, которая сохраняет свою оригинальность и стремление — и фактически преуспевает в этом.
«Локи» продолжает находиться в своём собственном уголке вселенной Marvel, но при этом оказывает огромное влияние на мир франшизы в целом.
С большим сожалением и безо всякого удивления — второй сезон «Локи» не развивается, не выдвигает на передний план свои лучшие стороны и не пытается уйти от фамильярности, присущей скучному потоку недавних проектов Marvel. И авторы это прекрасно понимают.
Второй сезон «Локи» превратил главного героя в послушного, неинтересного винтика всё более громоздкой мегаструктуры Marvel.
Второй сезон «Локи» далеко не так ужасен, как «Секретное вторжение». Однако он всё равно невероятно уныл и пуст.

Премьера второго сезона «Локи» намечена на 5 октября.

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