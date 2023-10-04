Призовой фонд турнира по Dota 2 на «Играх Будущего» в Казани составит $ 1 млн

На сайте организаторов «Игр будущего» по фиджитал-спорту появился список дисциплин и распределение призового фонда. Всего в 21 виде программы разыграют более $ 10 млн.

Самый большой объём получили спортивные виды. В фиджитал-футболе и фиджитал-баскеболе команды сразятся за сумму в размере $ 1,25 млн, а представители гонок, единоборств, хоккея и скейтбординга разыграют по $ 500 тыс.

Что касается киберспортивных видов, участники турнира по Dota 2 будут бороться за призовой фонд в размере $ 1 млн, столько же разыграют в Mobile Legends. Игроки в CS:GO и «Мир танков» смогут заработать вдвое меньше, на Warface и Standoff 2 выделили по $ 250 тыс.

«Игры Будущего» пройдут в Казани с 21 февраля по 3 марта. Соревнования пройдут в формате фиджитал — участники будут соревноваться и в традиционном виде спорта, и в его виртуальном аналоге (например, футбол + FIFA).