Российская Phoenix обыграла клуб Роналдиньо в финале Фиджитал Игр

Российская команда Phoenix, за которую выступает бывший футболист сборной России Роман Шишкин, стала чемпионом Фиджитал Игр в Казани.
В финале турнира по фиджитал-футболу «фениксы» переиграли бразильский клуб R10 — им владеет легендарный Роналдиньо. Phoenix смогла оторваться на четыре мяча после виртуальной части, а в реальном футболе упрочила преимущество – 12:7 по итогам встречи.
Третье место заняла ещё одна россиийская команда — волгоградский «Ротор». Всего в соревнованиях приняли участие восемь команд из России, Бразилии, Аргентины, Уругвая, Сербии и Ирана.
Фиджитал-спорт — это командное двоеборье, которое состоит из киберспортивной дисциплины и его реального аналога. Так, в фиджитал-футболе команды сначала играют в FIFA 23, а затем в реальный мини-футбол.
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