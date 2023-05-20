Российская Phoenix обыграла клуб Роналдиньо в финале Фиджитал Игр

Российская команда Phoenix, за которую выступает бывший футболист сборной России Роман Шишкин, стала чемпионом Фиджитал Игр в Казани.

В финале турнира по фиджитал-футболу «фениксы» переиграли бразильский клуб R10 — им владеет легендарный Роналдиньо. Phoenix смогла оторваться на четыре мяча после виртуальной части, а в реальном футболе упрочила преимущество – 12:7 по итогам встречи.

Третье место заняла ещё одна россиийская команда — волгоградский «Ротор». Всего в соревнованиях приняли участие восемь команд из России, Бразилии, Аргентины, Уругвая, Сербии и Ирана.

Фиджитал-спорт — это командное двоеборье, которое состоит из киберспортивной дисциплины и его реального аналога. Так, в фиджитал-футболе команды сначала играют в FIFA 23, а затем в реальный мини-футбол.