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Assassin's Creed Mirage вышла на ПК и консолях

Assassin's Creed Mirage вышла на ПК и консолях
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5 октября состоялся релиз Assassin's Creed Mirage — первой самостоятельной игры в серии за три года. Сюжет проекта рассказывает историю ассасина Басима, который сыграет одну из ключевых ролей в Assassin's Creed Valhalla и всей франшизы, а события проекта разворачиваются в Багдаде IX века.

Видео доступно на YouTube-канале Ubisoft. Права на видео принадлежат Ubisoft.

Игра уже доступна на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One и Xbox Series. В начале 2024 года проект также доберётся и до iPhone 15 Pro.

Assassin's Creed Mirage — во многом возвращение серии к корням. Это небольшое по нынешним меркам приключение на 15-20 часов, которое делает ставку на скрытное прохождение и кодекс ассасинов. Критики уже оценили игру и назвали её в целом достойным произведением для франшизы.

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