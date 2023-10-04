Вышел трейлер седьмого сезона Overwatch 2 по мотивам Diablo 4

Компания Blizzard опубликовала трейлер седьмого сезона Overwatch 2 под названием Rise of Darkness. Он будет посвящён хеллоуинской тематике и коллаборации с Diablo 4.

Героиня Мойра получит скин Лилит, Турбосвин — Мясника, а Фара — Инаруса. В честь кроссовера авторы шутера проведут специальное событие.

Видео доступно на YouTube-канале PlayOverwatch. Права на видео принадлежат Blizzard.

Также разработчики шутера украсят локации, добавят 17 тематических скинов и добавят две миссии — «Месть Крысенштейна» и «Месть Крысенштейна: Гнев невесты». Помимо этого, Blizzard обновит боевой пропуск. Сезон Rise of Darkness стартует 10 октября.

Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.