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Discord скоро перестанет поддерживать 32-битные ОС

Discord скоро перестанет поддерживать 32-битные ОС
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Разработчики мессенджера Discord объявили, что в скором времени прекратят поддержку 32-битных операционных систем Windows. Это случится уже 1 декабря этого года.

Для продолжения получения обновлений и поддержки вашего клиента Discord необходимо выполнить обновление до 64-разрядной версии операционной системы.

При этом создатели Discord отметили, что приложение на базовом уровне будет функционировать даже на 32-битных системах и после 1 декабря, но стабильная и комфортная работа не гарантируются.

Ещё разработчики мессенджера поделились гайдом для тех, кто не знает, каким способом можно проверить свою операционную систему. А ещё стало известно, что пользоваться мессенджером, даже если у вас 32-битная система, можно будет через браузер.

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