Утёк первый геймплей Call of Duty: Modern Warfare 3 на картах Rust, Favela и Highrise

5 октября в Сети появились первые записи сетевого геймплея Call of Duty: Modern Warfare 3. Это произошло всего за несколько часов до официальной презентации Activision, которая планировала представить мультиплеер грядущего проекта в этот же день. В представленном ролике можно оценить ремейки карт Rust, Favela и Highrise, которые впервые появились в оригинальной Modern Warfare 2 (2009).

Видео доступно на YouTube-канале Watchful Wolf. Права на видео принадлежат Activision.

Судя по всему, доступ к сетевому режиму уже смогли получать датамайнеры, которые установили клиент игры для будущей беты. Сперва она пройдёт для всех владельцев игры на PS4 и PS5 (с 6 октября), а все остальные пользователи смогут играть с 14-го числа в течение трёх дней.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра выйдет с русской озвучкой и субтитрами.