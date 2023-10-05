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Вышел первый геймплей Call of Duty: Warzone на новой карте — «Урзикстан»

Вышел первый геймплей Call of Duty: Warzone на новой карте — «Урзикстан»
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Блогер OpTic Gaming опубликовал на своём YouTube-канале первый геймплей Call of Duty: Warzone на новой карте — «Урзикстан». Некоторые геймеры подметили, что она похожа на смесь Верданска и Аль-Мазры.

Видео доступно на YouTube-канале OpTic Gaming. Права на видео принадлежат Activision/OpTic Gaming.

По своим масштабам Урзикстан ближе к Верданску. На карте будут как районы с одноэтажными домами, так и бизнес-центр с кучей небоскрёбов.

Полноценно Урзикстан появится в Call of Duty: Warzone с запуском первого сезона в Modern Warfare 3. Согласно информации от инсайдеров, он должен состояться 5 декабря.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получит поддержку русской озвучки и субтитров.

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