Вышел первый геймплей Call of Duty: Warzone на новой карте — «Урзикстан»

Блогер OpTic Gaming опубликовал на своём YouTube-канале первый геймплей Call of Duty: Warzone на новой карте — «Урзикстан». Некоторые геймеры подметили, что она похожа на смесь Верданска и Аль-Мазры.

Видео доступно на YouTube-канале OpTic Gaming. Права на видео принадлежат Activision/OpTic Gaming.

По своим масштабам Урзикстан ближе к Верданску. На карте будут как районы с одноэтажными домами, так и бизнес-центр с кучей небоскрёбов.

Полноценно Урзикстан появится в Call of Duty: Warzone с запуском первого сезона в Modern Warfare 3. Согласно информации от инсайдеров, он должен состояться 5 декабря.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получит поддержку русской озвучки и субтитров.