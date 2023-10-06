Стартовал второй сезон сериала «Локи»

Прошедшей ночью на Disney+ состоялась премьера второго сезона сериала «Локи». Первый эпизод уже можно посмотреть, но в России сервис Disney не работает, поэтому увидеть шоу официально не получится.

Сериал «Локи» посвящён, кажется, самому любимому персонажу фанатов киновселенной Marvel. Второй сезон выступит прямым продолжением первого и расскажет о новых приключениях героя.

Второй сезон «Локи» будет состоять всего из шести эпизодов — они будут выходить еженедельно по четвергам в сервисе Disney+. Второй эпизод ожидается 12 октября, а финал состоится уже 9 ноября.

К своим ролям в шоу вернулись Том Хиддлстон, Оуэн Уилсон, София Ди Мартино и Джонатан Мэйджорс. Новым лицом для сериала стал актёр Ке Хюи Куан.