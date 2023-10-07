Съёмки новой «Фантастической четвёрки» начнутся весной 2024 года

Недавно режиссёр новой «Фантастической четвёрки» Мэтт Шекман пообщался с журналистом издания Collider. В ходе него постановщик заявил, что съёмки картины начнутся весной 2024 года.

По словам Шекмана, фильм будет непохож на всё, что зрители видели раньше. Также команда официально раскроет актёрский состав после окончания забастовки.

Я бы с радостью хотел рассказать больше, но не могу. Однако, по моему мнению, фильм будет не похож на всё то, что вы видели раньше. И уж тем более на то, что вы видели в Marvel.

Премьера картины назначена на 2 мая 2025 года. Однако, учитывая забастовку актёров и сценаристов, выход могут отложить. В начале августа журналисты раскрыли каст новой «Фантастической четвёрки».