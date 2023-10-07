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Overwatch 2 снова стала худшей игрой в истории Steam — NBA 2K24 на третьем месте

7 октября геймеры обратили внимание, что Overwatch 2 снова стала худшей игрой в истории Steam, обойдя симулятор баскетбола NBA 2K24. Согласно данным портала Steam250, командный шутер от Blizzard имеет более 175 тыс. отрицательных отзывов.

Фото: Steam250

Большую часть плохих оценок оставили китайские геймеры, поскольку в стране отключили все игры Blizzard из-за разрыва контракта между Activision и NetEase. Другие пользователи недовольны плохой оптимизацией и хищной монетизацией.

Помимо этого, на 44-й строчке в рейтинге самых недооценённых игр в Steam расположилась скандальная Payday 3. Учитывая, что недавно разработчики отложили выпуск крупного патча, в будущем симулятор ограблений займёт более высокое место в топе.

Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Седьмой сезон стартует в тайтле 10 октября. Ранее разработчики шутера из Blizzard поделились в социальных сетях любопытной статистикой.