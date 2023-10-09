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В октябре в PS Plus добавят Gotham Knights, Disco Elysium и другие игры — инсайдер

В октябре в PS Plus добавят Gotham Knights, Disco Elysium и другие игры — инсайдер
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Издание Dealabs по традиции рассекретило проекты, которые войдут в расширенные подписки PS Plus Extra и Premium в октябре 2023 года. Администрация портала раскрыла лишь часть игр, которые станут доступны подписчикам сервисов уже 17 октября.

Так, в этом месяце геймеров ждут как минимум восемь проектов.

  • Супергеройский экшен Gotham Knights
  • Хоррор The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
  • Культовая ролевая игра Disco Elysium The Final Cut
  • Морское приключение Far: Changing Tides
  • Шутер Gungrave G.O.R.E
  • Космический симулятор Elite Dangerous
  • Зомби-экшен Dead Island Definitive Edition
  • Хоррор во вселенной «Чужого» Alien Isolation

Официальный анонс грядущих проектов для PS Plus Extra и Premium состоится вечером 11 октября.

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