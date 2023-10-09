В октябре в PS Plus добавят Gotham Knights, Disco Elysium и другие игры — инсайдер
Издание Dealabs по традиции рассекретило проекты, которые войдут в расширенные подписки PS Plus Extra и Premium в октябре 2023 года. Администрация портала раскрыла лишь часть игр, которые станут доступны подписчикам сервисов уже 17 октября.
Так, в этом месяце геймеров ждут как минимум восемь проектов.
- Супергеройский экшен Gotham Knights
- Хоррор The Dark Pictures Anthology: House of Ashes
- Культовая ролевая игра Disco Elysium The Final Cut
- Морское приключение Far: Changing Tides
- Шутер Gungrave G.O.R.E
- Космический симулятор Elite Dangerous
- Зомби-экшен Dead Island Definitive Edition
- Хоррор во вселенной «Чужого» Alien Isolation
Официальный анонс грядущих проектов для PS Plus Extra и Premium состоится вечером 11 октября.
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