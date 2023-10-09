В октябре в PS Plus добавят Gotham Knights, Disco Elysium и другие игры — инсайдер

Издание Dealabs по традиции рассекретило проекты, которые войдут в расширенные подписки PS Plus Extra и Premium в октябре 2023 года. Администрация портала раскрыла лишь часть игр, которые станут доступны подписчикам сервисов уже 17 октября.

Так, в этом месяце геймеров ждут как минимум восемь проектов.

Супергеройский экшен Gotham Knights

Хоррор The Dark Pictures Anthology: House of Ashes

Культовая ролевая игра Disco Elysium The Final Cut

Морское приключение Far: Changing Tides

Шутер Gungrave G.O.R.E

Космический симулятор Elite Dangerous

Зомби-экшен Dead Island Definitive Edition

Хоррор во вселенной «Чужого» Alien Isolation

Официальный анонс грядущих проектов для PS Plus Extra и Premium состоится вечером 11 октября.