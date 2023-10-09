Lenovo представила линейку мощных ПК на Android вместо Windows

Китайская компания Lenovo анонсировала линейку компьютеров на базе операционной системы Android вместо Windows. Серия устройств будет предназначена исключительно для корпоративного использования — в розничной торговле, гостиничном бизнесе, здравоохранении и образовании.

Главной моделью в линейке станет ThinkCentre M70a с процессором Intel Core 12-го поколения; поддерживается до 16 ГБ оперативной и до 512 ГБ встроенной памяти. Стоимость устройства составит $ 1679 (около 170 тыс. рублей), а продажи начнутся уже 11 октября.

В Lenovo объяснили своё решение выпустить линейку ПК на Android тем, что устройства на ОС от Google куда дешевле, чем на базе ОС от Microsoft. Кроме того, Android-версия от компании Esper Foundation куда проще в установке и настройке, а также в долгосрочной поддержке.