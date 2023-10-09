NVIDIA выпустит видеокарту RTX 4080 Ti по цене обычной RTX 4080 — инсайдер

Авторитетный инсайдер MEGAsizeGPU раскрыл ближайшие планы NVIDIA. По его данным, компания готовит к выпуску улучшенную модель видеокарты RTX 4080 — Super или Ti-версию. Она должна быть чуть мощнее обычной 4080, но при этом не настолько производительной, как 4090. Энергопотребление новинки составит менее 450 Вт.

Характеристики грядущей новинки пока не раскрываются, однако уже известно, что она поступит в продажу в начале 2024 года. Интересно, что цена должна составить $ 1199 — сейчас столько стоит обычная RTX 4080. Судя по всему, NVIDIA снизит стоимость базовой видеокарты и сделает ставку на новый чип.

Сравнение RTX 4090, будущей RTX 4080 Ti, RTX 4080 и RTX 4070 Ti Фото: Videocardz

Сама NVIDIA по традиции не комментировала информацию инсайдера. Точную дату выхода и характеристики RTX 4080 Ti должны стать известны уже в конце декабря.