Apple подтвердила выгорание экранов iPhone 15 Pro

В начале октября пользователи iPhone 15 Pro и 15 Pro Max начали сообщать о выгорании дисплея. Вместо привычного изображения их смартфон показывал зелёные линии, что свидетельствовало о приходе дисплеев в негодность.

Как сообщает китайский портал MyDrivers, в Apple подтвердили проблему и предложили всем пострадавшим обращаться в сервисные центры компании. Там проведут диагностику устройства, после чего смартфон могут заменить на новый. Но это произойдёт лишь в том случае, если проблема носит аппаратный характер.

В Apple также заявили, что если проблема с выгоранием дисплея возникнет в течение 14 дней с покупки, то обменять или вернуть iPhone 15 можно без дополнительного посещения центров обслуживания.