В iPhone 15 Pro начал плохо работать Wi-Fi из-за апдейта iOS с уменьшением нагрева

В начале октября Apple выпустила новый апдейт для операционной системы iOS с версией 17.0.3. Патч должен был устранить сильный нагрев iPhone 15 Pro, на который жаловались многие пользователи гаджета.

После этого несколько независимых изданий протестировали нагрев гаджета и выяснили, что Apple действительно уменьшила температуру iPhone 15 Pro в стрессовых условиях. Однако вместе с выходом апдейта у Pro-линейки появились проблемы с подключением к Wi-FI.

Пользователи по всему миру жалуются, что их iPhone 15 Pro начал терять соединение с интернетом и очень медленно загружать веб-страницы даже при стабильном сетевом тарифе. Проблему можно решить с помощью переподключения к той же точке Wi-FI, однако затем она повторяется вновь.

Apple пока не комментировала ситуацию, однако проблему наверняка исправят в следующем апдейте iOS 17. Однако когда он выйдет, неизвестно.