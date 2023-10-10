Activision Blizzard начнёт добавлять свои игры в Game Pass в 2024 году

Близится завершение сделки Microsoft и Activision Blizzard. Обе компании прошли трудный путь, чтобы добиться одобрения покупки разными сторонами. Он наконец-то почти завершён.

Activision Blizzard в честь скорого окончания сделки в своих социальных сетях рассказала, что компания планирует очень тесно сотрудничать с Xbox, чтобы добавлять свои игры в Game Pass. Первые проекты компании появятся в сервисе уже в 2024 году.

Важно, что ожидать Call of Duty: Modern Warfare 3 и Diablo 4 в ближайшее время в Game Pass точно не стоит. Компания хочет заработать с этих проектов, а уже потом добавлять их в подписку.

Ранее источники издания The Verge сообщили, что сделку между компаниями хотят закрыть уже 13 октября.