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Ubisoft опять перенесла скандальный шутер XDefiant

Ubisoft опять перенесла скандальный шутер XDefiant
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Только вчера появились новости о том, что Ubisoft наконец-то точно определилась с датой релиза шутера XDefiant и больше не планирует его переносить, но что-то пошло не по плану.

Компания в соцсетях объявила о том, что во время последних тестов были выявлены проблемы в игровом процессе. Для их исправления Ubisoft требуется время. Именно с этим и связан перенос. Также команда поблагодарила геймеров за поддержку.

Спасибо всем, кто принял участие в нашем недавнем тестировании и продолжает поддерживать нас, пока мы создаём XDefiant.

Фото: Ubisoft

В XDefiant игрокам предстоит вступить в одну из фракций и сражаться с командой против соперников. В игре будут фракции из франшиз Ghost Recon, The Division, Watch Dogs, Splinter Cell и других.

Релиз игры состоится на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.

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