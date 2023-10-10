Представлен бюджетный смартфон Honor Play 50 Plus с большой батареей и мощным процессором

Китайская компания Honor представила бюджетный смартфон Play 50 Plus на базе Android 13 и собственной оболочки MagicOS 7.2. Устройство уже поступило в продажу в Китае по цене в 1399 юаней (около 19 тыс. рублей). Доберётся ли оно до России официально, пока неизвестно.

Honor Play 50 Plus оснащён процессором Dimensity 6020 с 8 или 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти, а также батареей объёмом 6000 мА/ч с поддержкой быстрой зарядки до 35 Вт. Смартфон получил 6,8-дюймовый IPS-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 90 Гц.

Основная камера Play 50 Plus получила два датчика: основная с 50-мегапиксельным сенсором и дополнительная с 2-мегапиксельным датчиком глубины сцены. Фронтальная же камера получила датчик на 8 Мп.