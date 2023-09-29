В России стартовали продажи флагманского смартфона Honor 90

Во второй половине сентября в России стартовали продажи Honor 90 — флагманского смартфона китайской компании Honor. Устройство доступно в двух вариантах в нашей стране: версия на 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти обойдётся в 45 тыс. рублей, а гаджет с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти — в 50 тыс. рублей без учёта стартовых скидок.

Honor 90 оснащён 6,7-дюймовым OLED-экраном с разрешением 1200х2664 пикселей с частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 7 Gen 1 Accelerated Edition с батареей 5000 мА/ч и поддержкой быстрой зарядки до 66 Вт. Устройство поддерживает Google-сервисы с собственной оболочкой MagicOS 7.1 на ОС Android 13.

Основная камера смартфона получила три модуля: один на 200 Мп, широкоугольный модуль на 12 Мп и датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера получила 50-мегапиксельный сенсор.