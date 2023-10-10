Xiaomi выпустила 75-дюймовый 4К-телевизор Mi TV S Pro с частотой 144 Гц

Китайская компания Xiaomi объявила о расширении линейки телевизоров Mi TV S Pro. Теперь, помимо 100-дюймовой модели, входят и другие: диагональ младшей составляет 65 дюймов, старшей – 75 дюймов. Модели уже поступили в продажу в Китае по цене от 4300 юаней (около 60 тыс. рублей).

Как и флагманская модель, новинки работают с частотой обновления экрана в 144 Гц. Телевизоры поддерживают форматы Dolby Vision и Dolby Atmos, а также технологии MEMC и AMD FreeSync, которые обеспечивают более плавную и чёткую картинку в видеоиграх.

Другие характеристики линейки телевизоров Mi TV S Pro:

Процессор : четырёхъядерный Cortex-A73 (4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти)

: четырёхъядерный Cortex-A73 (4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти) Разрешение экрана : 3840×2160 пикселей (4К)

: 3840×2160 пикселей (4К) Максимальная яркость : 1000 нит

: 1000 нит Модули : Wi-Fi 6 и NFC

: Wi-Fi 6 и NFC Порты: HDMI 2.1 и 2.0, USB 2.0 и 3.0.