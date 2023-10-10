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Xiaomi выпустила 75-дюймовый 4К-телевизор Mi TV S Pro с частотой 144 Гц

Xiaomi выпустила 75-дюймовый 4К-телевизор Mi TV S Pro с частотой 144 Гц
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Китайская компания Xiaomi объявила о расширении линейки телевизоров Mi TV S Pro. Теперь, помимо 100-дюймовой модели, входят и другие: диагональ младшей составляет 65 дюймов, старшей – 75 дюймов. Модели уже поступили в продажу в Китае по цене от 4300 юаней (около 60 тыс. рублей).

Как и флагманская модель, новинки работают с частотой обновления экрана в 144 Гц. Телевизоры поддерживают форматы Dolby Vision и Dolby Atmos, а также технологии MEMC и AMD FreeSync, которые обеспечивают более плавную и чёткую картинку в видеоиграх.

Другие характеристики линейки телевизоров Mi TV S Pro:

  • Процессор: четырёхъядерный Cortex-A73 (4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти)
  • Разрешение экрана: 3840×2160 пикселей (4К)
  • Максимальная яркость: 1000 нит
  • Модули: Wi-Fi 6 и NFC
  • Порты: HDMI 2.1 и 2.0, USB 2.0 и 3.0.
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