В московском комплексе «VK Play Арена» завершился финальный этап Кубка РФС по интерактивному футболу. Призовой фонд турнира по FIFA составил 1,7 млн рублей.

Победителем совместного турнира Российского футбольного союза и Федерации компьютерного спорта России стал Даниил Abeldos Абельдяев, действующий чемпион страны. В финале лучший киберфутболист России победил Ивана IvanSTal Попова, матч завершился со счётом 2:0.

Бронзу завоевал Ренат Pr8fessor Атласов, в игре за третье место победивший опытного Роберта Ufenok77 Фахретдинова.

Напомним, в мае этого года Абельдяев защитил титул чемпиона страны по интерактивному футболу. Тогда в решающем матче он смог переиграть Илью Jelav Киселева, который в этот раз не добрался до финальной стадии турнира.