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Marvel меняет все свои новые сериалы: они перестанут быть раздутыми фильмами без идей

Marvel меняет все свои новые сериалы: они перестанут быть раздутыми фильмами без идей
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Издание The Hollywood Reporter опубликовало большое расследование о состоянии производства сериалов Marvel. Журналисты выяснили, что в ближайшее время проекты киновселенной ждут большие перемены — и начнутся они уже с полной перезагрузки «Сорвиголовы: Рождённый заново», который будут снимать заново.

Судя по всему, продюсеры студии приняли всю критику и стремительное падение рейтингов сериалов, поэтому в ближайшее время студия планирует решить следующие проблемы:

  • Отсутствие общего видения всего сериала до старта производства вплоть до неопределённости с концовкой.
  • Отсутствие творческого контроля у сценаристов и авторов над шоу в период постпроизводства и монтажа.
  • Съёмки дорогих проектов разом — без предварительной оценки вступительного эпизода.
  • За сериалы отвечают создатели фильмов, у которых нет опыта по созданию долгосрочных проектов.
  • Излюбленный приём по исправлению «всех проблем» силами продюсеров уже после завершения съёмок.

В THR не сообщили, когда именно новая формула по производству сериалов начнёт работать в Marvel. Однако точно известно, что «Сорвиголова: Рождённый заново» должен стать одним из первых сериалов киностудии, который продумают от начала до конца, отталкиваясь от настроения и качества пилотного эпизода.

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