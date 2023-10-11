Сериал «Сорвиголова» начнут делать с нуля: Marvel заново придумывает свои сериалы

Журналисты издания The Hollywood Reporter сообщили, что Marvel решила изменить подход к производству сериалов. Первым делом компания перезапустит шоу «Сорвиголова: Рождённый заново» — сценаристы и режиссёры уже уволены.

На их места Marvel начала искать новых людей. Судя по всему, почти весь отснятый материал выбросят, использовав лишь некоторые сцены. Известно, что адаптация пыталась учитывать события оригинального сериала от Netflix, но теперь не будет.

Что касается общих процессов, то теперь компания собирается брать на проекты полноценных шоураннеров — раньше они отсутствовали. Также Marvel будет выпускать пилотные выпуски, чтобы лучше понимать концепцию будущих проектов.

Кроме этого, журналисты рассказали, что при создании сериалов Marvel Studios не продумывают все творческие ходы наперёд. К примеру, финал шоу авторы могут сочинить прямо посреди производства.

Официально новый «Сорвиголова» должен выйти весной 2024 года, однако учитывая перезапуск производства и забастовку актёров шансов на это практически не существует.