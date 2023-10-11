Фейк: GTA 6 получила возрастной рейтинг в Австралии

11 октября пользователи Сети обратили внимание, что на сайте австралийского рейтингового агентства GTA 6 получила возрастное ограничение МА (15+). Указанный рейтинг соответствует «16+» в российской классификации.

На ресурсе сказано, что заявка была подана ещё 2 апреля 2023 года. Однако внимательные пользователи заметили, что она поступила от некой «Rockstar Gamesㅤ» с большим знаком пробела после текста.

Фото: Australian Classification

То же самое касается и названия игры — «Grand Theft Auto VIㅤㅤ». Следовательно, разработчики оригинальной игры ещё не подавали заявку на присвоение возрастного рейтинга. Некоторые геймеры считают, что первый трейлер тайтла покажут 26 октября.

Также в конце сентября игроки нашли намёк на скорый анонс GTA 6 в посте про GTA Online.