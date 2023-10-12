Цены на iPhone 15 Pro продолжают сильно падать

По информации издания MyDrivers, цены на iPhone 15 Pro продолжают стремительно падать в определённых странах. Например, в Китае цена iPhone 15 Pro составляет $ 1080, что уже почти на $ 160 меньше официальной цены на сайте Apple.

В других сторонних магазинах страны купить iPhone 15 Pro на 1 ТБ памяти можно за $ 1560, тогда как покупка через сайт Apple обойдётся в $ 1780. Разница составляет $ 220.

Вероятно, цены на смартфон и дальше будут падать. Особенно это касается Китая.

iPhone 15 уже продают и в России, но официальных поставок в страну не было. Тут работает схема параллельного импорта, когда смартфон привозят в страну через тот же Китай, Индию и другие подобные страны, сотрудничающие с Россией.