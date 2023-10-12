Смартфоны смогут «заживлять» царапины на экране к 2028 году — аналитики

Издание CNBC со ссылкой на аналитиков компании CCS Insight сообщило, что в ближайшие пять лет на рынке появятся смартфоны с дисплеями, которые смогут самостоятельно восстанавливать повреждения на экране.

Как это будет работать? Способ заключается в нанесении на поверхность дисплея нанопокрытия, которое при повреждении создаст новый материал, реагирующий на воздействие воздуха. Таким образом царапина как бы «заживёт» самостоятельно.

Это не из области научной фантастики, это можно сделать. Самая большая проблема — правильно скорректировать ожидания от работы технологии.

Важно подчеркнуть, что речь идёт о восстановлении небольших царапин. Если, например, экран будет вдребезги разбит, его можно будет только заменить в сервисных центрах.

Компании уже несколько лет говорят о технологии самовосстанавливающихся дисплеев для смартфонов, но каких-то действий в этой области пока не предпринимали. В CCS Insight считают, что самовосстанавливающиеся экраны будут обыденностью к 2028 году.