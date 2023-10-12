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Redmi Note 12 5G стал самым популярным Android-смартфоном в 2023 году

Redmi Note 12 5G стал самым популярным Android-смартфоном в 2023 году
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Китайская компания Xiaomi сообщила, что смартфон Redmi Note 12 5G разошёлся тиражом в 1 млн устройств в период с января по июль. Как отметили в корпорации, это самый раскупаемый смартфон 2023 года.

Фото: Xiaomi

Как отметили в издании Gizmochina, подобный результат неудивителен. Линейка Redmi Note уже давно стала одной из самых популярных гаджетов Xiaomi, а сам Note 12 5G предлагает AMOLED-дисплей с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, мощный процессор и достойную для бюджетного сегмента камеру.

При этом неясно, учитывала ли Xiaomi продажи своих конкурентов в лице Samsung, Oppo и других популярных брендов. Вполне возможно, что к концу года лидерство перехватит другая компания, ведь китайская корпорация учитывала только первые полгода продаж.

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