На Twitch теперь дают блокировать стрим для забаненных зрителей

11 октября на платформе Twitch появилась новая функция — она позволяет блокировать доступ к трансляциям забаненным зрителям. Опция включена по умолчанию, однако при желании стримеры могут её отключить в разделе «Модерация» в панели управления.

Уточняется, что запрет на просмотр прямых трансляций не будет касаться записей и клипов. Если функцию выключить, то забаненные пользователи будут иметь доступ к стримам, однако писать в чат они не смогут.

О введение функции руководители Twitch сообщили в официальном «Твиттере» ещё в конце августа. Помимо этого, в начале сентября платформу оштрафовали в России от 10 до 13 млн рублей из-за отказа компании локализовать данные россиян.

В начале недели популярный блогер Юрий Хованский сообщил, что его канал на Twitch временно заблокировали.