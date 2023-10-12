Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

На Twitch теперь дают блокировать стрим для забаненных зрителей

На Twitch теперь дают блокировать стрим для забаненных зрителей
Аудио-версия:
Комментарии

11 октября на платформе Twitch появилась новая функция — она позволяет блокировать доступ к трансляциям забаненным зрителям. Опция включена по умолчанию, однако при желании стримеры могут её отключить в разделе «Модерация» в панели управления.

Уточняется, что запрет на просмотр прямых трансляций не будет касаться записей и клипов. Если функцию выключить, то забаненные пользователи будут иметь доступ к стримам, однако писать в чат они не смогут.

О введение функции руководители Twitch сообщили в официальном «Твиттере» ещё в конце августа. Помимо этого, в начале сентября платформу оштрафовали в России от 10 до 13 млн рублей из-за отказа компании локализовать данные россиян.

В начале недели популярный блогер Юрий Хованский сообщил, что его канал на Twitch временно заблокировали.

Материалы по теме
Канал Хованского на Twitch заблокировали за обсуждение новостей о конфликте в Израиле
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android