EA Sports FC получит тактический спин-офф для смартфонов

Компания Electronic Arts анонсировала EA Sports FC Tactical — тактический спин-офф серии для мобильных устройств. Релиз игры запланирован на 18 января 2024 год.

Фото: EA

Все действия в симуляторе будут пошаговыми: начиная от обвода оппонентов и заканчивая ударами по воротам. Судя по опубликованному скриншоту, на совершение действий расходуется определённое количество какой-то энергии.

Разработчики обещают более 5000 реальных игроков из десятка лиг, включая Премьер-лигу, Ла Лигу, Бундеслигу, Лигу 1 и Серию А. Также в игре появятся рейтинговые матчи и гильдии.

Фото: EA

Больше подробностей можно узнать на официальном сайте симулятора. EA Sports FC Tactical уже обзавелась страницами в цифровых магазинах App Store и Google Play Store.