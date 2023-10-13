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Сделка Microsoft и Activision Blizzard вот-вот закроется

Сделка Microsoft и Activision Blizzard вот-вот закроется
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Британский антимонопольный регулятор СМА одобрил сделку Microsoft и Activision Blizzard. Информация об этом появилась на британском новостном сайте.

Напомним, изначально СМА выступила против поглощения, поскольку посчитала, что Microsoft получит очень большое преимущество на рынке облачных игр. После того как были представлены новые условия, а именно передача прав на «облачный» стриминг Ubisoft, регулятор согласился.

С особым заявлением выступил и президент Microsoft Брэд Смит.

Мы благодарны CMA за тщательный анализ и сегодняшнее решение. Теперь мы преодолели последнее препятствие, чтобы закрыть это приобретение, которое, по нашему мнению, принесёт пользу игрокам и игровой индустрии по всему миру.

Microsoft и Activision Blizzard уже ничего не мешает закрыть сделку. Процесс поглощения может быть завершён даже сегодня.

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