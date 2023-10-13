Майкл Фассбендер не моргал во время съёмок триллера «Убийца»

Режиссёр Дэвид Финчер дал интервью изданию Empire и рассказал об одной любопытной детали, которую вряд ли можно было бы заметить. Как оказалось, во время съёмок ленты Майкл Фассбендер вообще не моргал.

По словам Финчера, как только включалась камера для съёмок дублей, актёр переставал моргать. В ленте нет ни одной сцены, в которой актёр моргнул бы.

Глаза Майкла очень много выдают. Он может удерживать в своём сознании множество противоречивых вещей, и его глаза открывают вам доступ к этому.

Сюжет расскажет про убийцу, которого внезапно начинает мучать совесть за содеянные дела. Вдобавок к этому за ним начинает охоту проницательный полицейский.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

На Netflix «Убийца» станет доступен 10 ноября.