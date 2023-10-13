Фильм «Марвелы» стартует в США хуже «Стражей Галактики 3» и «Вечных» — аналитик

Аналитик портала Boxoffice Pro заявил, что фильм «Марвелы» стартует в США хуже «Стражей Галактики 3» и «Вечных». Это связано с тем, что количество препродаж билетов на ленту значительно меньше, чем на другие фильмы Marvel.

Также предполагается, что «Марвелы» стартует в США с $ 50-75 млн, а за первые выходные соберёт $ 121-189 млн. Напомним, картина станет самой короткой в истории киновселенной Marvel — её хронометраж составит всего лишь 1 час и 45 минут.

Сюжет «Марвелов» расскажет о том, как три супергероини окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы. К ролям Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо вернулись Бри Ларсон, Иман Веллани и Тейнона Паррис соответственно.

Премьера «Марвелов» состоится 10 ноября.