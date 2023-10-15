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Стример Maddyson обратился к Путину и просит переименовать киберспорт в «киберзадротство»

Популярный стример Илья Maddyson Давыдов раскритиковал фигурное катание и киберспорт как виды традиционного спорта.

Мэддисон обратился к президенту РФ Владимиру Путину с предложением ввести в «фигурку» тёплую одежду, чтобы дети росли здоровыми и не мёрзли на льду — иначе девочки не смогут в будущем «рожать защитников Отечества».

Илья также раскритиковал название «киберспорт», считая, что оно вводит людей в заблуждение.

Смотрите сами. «Федерация компьютерного спорта России». Это же чушь! Ну какой это спорт? [...] Это антиспорт. Надо перестать вводить людей в заблуждение, продвигать этот антиспорт в массы, сменить название федерации на «Федерация компьютерного задротства России», а само понятие «киберспорт» переименовать в «киберзадроство». Может, тогда люди перестанут думать, что это что-то хорошее, полезное и спортивное.

Ранее Maddyson обрушился с критикой на игровые консоли, заявив, что на них «нет игр».