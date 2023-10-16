Владельцы iPhone жалуются на исчезновение фото и имён контактов в iOS 17

В первой половине октября Apple выпустила iOS 17.0.3, которая исправляет перегрев на смартфонах линейки iPhone 15 Pro. Однако вместе с этим устройства компании столкнулись со странными багами: от самостоятельного выключения и включения по ночам до неработающего Wi-Fi.

Техноблогер Аарон Золло поделился ещё одной неприятной ошибкой, с которой столкнулись он и его родственники при использовании iOS 17.0.3. Речь идёт об исчезновении фотографий и имён контактов на смартфонах — это происходит время от времени без видимых на то причин.

В комментариях под его постом подписчики сообщили, что также столкнулись с подобной проблемой. При этом некоторые юзеры отметили, что исчезновение фотографий и имён в контактах происходит ещё со времён релиза iOS 17 в сентябре. Apple тем временем не комментировала ситуацию — компании ещё предстоит исправить критические ошибки в ближайших обновлениях.