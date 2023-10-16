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Apple назвала причину выгорания iPhone 15 Pro: она вызывает сомнения

Apple назвала причину выгорания iPhone 15 Pro: она вызывает сомнения
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Пользователь Reddit под ником sambobmac опубликовал фотографию своего iPhone 15 Pro Max с выгоревшим дисплеем. Юзер заявил, что уже обратился в техподдержку Apple — сотрудник компании ответил, что дело может быть в использования бета-версии iOS 17.1.

Выгоревший дисплей пользователя sambobmac

Выгоревший дисплей пользователя sambobmac

Фото: Reddit

По словам представителя Apple, эта версия может содержать некоторые ошибки, которые могут повлиять на производительность iPhone. Пользователю порекомендовали дождаться релиза следующего апдейта iOS — если проблема сохранится, то речь пойдёт о возврате или обмене устройства.

В комментариях пользователи отметили, что ответ техподдержки Apple выглядит очень надуманным. По мнению большинства юзеров, это аппаратная проблема устройства, которую невозможно исправить с помощью обновления прошивки.

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