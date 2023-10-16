Цена iPhone 15 Pro Max оказалась в два раза выше его себестоимости

Производство смартфона iPhone 15 Pro Max обходится Apple примерно в $ 558 (около 55 000 рублей) — на 12% выше, чем у 14 Pro Max. Об этом сообщает портал Nikkei Asia со ссылкой на стоимость комплектующих смартфона. В эту сумму не входят дополнительные издержки, включая транспортировку, налоги и множество других возможных затрат.

Самыми дорогими деталями внутри iPhone 15 Pro Max оказались OLED-дисплей с частотой обновления экрана до 120 Гц, новая камера с пятикратным оптическим зумом, а также мощный процессор A17 Pro. В Nikkei Asia отметили, что себестоимость гаджета составляет примерно 47% от цены устройства, которое продаётся за $ 1200.

Помимо 15 Pro Max, себестоимость также выросла у iPhone 15 Pro ($ 523) — это на 8% дороже, чем iPhone 14 Pro. iPhone 15 Plus обходится создателям в $ 442 (на 10% дороже iPhone 14 Plus), а iPhone 15 подорожал сразу на 16% — до $ 423.