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Эксперт назвал самые опасные приложения для смартфона

Эксперт назвал самые опасные приложения для смартфона
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Директор компании «ИТ-Резерв» Павел Мясоедов рассказал агентству «Прайм», какие приложения представляют наибольшую опасность для смартфонов. Из-за некоторых программ пользователь может случайно оформить дорогую подписку или позволить за собой следить.

По словам Мясоедова, чтобы этого избежать, периодически необходимо удалять все ненужные бесплатные приложения.

Скачивая бесплатную игру или программу, мы автоматически подписываем пользовательское соглашение. В результате разработчики получают доступ к нашей геолокации, начинают следить за нашими действиями или пытаются незаметно оформить платную подписку. Чтобы избежать неприятностей, нужно периодически удалять все ненужные бесплатные приложения.

Конкретно эксперт выделил программы, которые предлагают бесплатные обои для заставки, видео- и фоторедакторы, сканеры QR-кода, фонарик и тому подобное.

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