«Хотел бы я знать»: режиссёр «Дэдпула 3» — о том, выйдет ли фильм в 2024 году

Режиссёр «Дэдпула 3» Шон Леви в недавнем интервью TheWrap высказался по поводу съёмок ленты и её даты выхода. Напомним, что производство шло хорошо, пока не нагрянули забастовки. Сценаристы бастовать перестали, а вот Гильдия актёр всё никак не может договориться со студиями.

На вопрос журналиста, выйдет ли лента в 2024 году, Леви лишь выразил на это надежду и ответил, что он сам «хотел бы это знать».

Хотел бы я знать. Я даже не знаю, есть ли у нас официальная дата выхода. Я знаю, что это должно было произойти 3 мая. Конечно, забастовка актеров и длительная пауза в производстве поставили под угрозу премьеру. Мы отсняли половину фильма. Я отредактировал половину фильма. Мы умираем от желания вернуться к работе и выпустить его в следующем году.

Изначально «Дэдпул 3» ожидался 3 мая 2024 года, но после забастовок ленту оставили без точной даты выхода. В картине снимаются Райан Рейнольдс и Хью Джекман, который вернётся к образу Росомахи.