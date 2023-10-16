Начались съёмки фильма «Домовёнок Кузя»

Издание «Бюллетень кинопрокатчика» сообщило о старте производства современной экранизации «Домовёнка Кузи». Это будет полноценная картина, рассказывающая о любимом герое детства.

Сюжет картины расскажет о том, как Кузя сбегает из плена Бабы Яги в своём волшебном мире и оказывается в квартире девочки Наташи и её родителей. Кузе необходимо найти его волшебный сундучок, исполняющий желания, – домовенок много лет назад подарил его папе девочки.

Фото: «КИНОКОМПАНИЯ БРАТЬЕВ АНДРЕАСЯН»

Главные роли в проекте исполнят Марк Богатырёв, Софья Петрова, Алика Смехова, Евгения Малахова, Олег Комаров и Алексей Гаврилов. Кузя и Нафаня будут анимационными персонажами. Режиссёром картины выступит Виктор Лакисов.

Премьера ленты ожидается аж в 2025 году. Производством занимается кинокомпания братьев Андреасян.